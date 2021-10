No Green Pass Roma, Pd: “Subito mozione per sciogliere Forza Nuova” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba”. Lo dice Emanuele Fiano, del Pd, dopo gli scontri legati alla manifestazione no Green Pass a Roma. “Basta violenza dei gruppi neofascisti. L’assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) “Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, unaurgente che chiede al governo lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba”. Lo dice Emanuele Fiano, del Pd, dopo gli scontri legati alla manifestazione no. “Basta violenza dei gruppi neofascisti. L’assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso.è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere ...

