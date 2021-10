No Green Pass Roma, Forza Nuova: “Rivolta non si ferma, si alza il livello dello scontro” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green Pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”. Lo scrive Forza Nuova in una nota a firma di Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo e Stefano Saija il giorno dopo la guerriglia alla manifestazione No Green Pass della Capitale, commentando gli arresti degli esponenti del movimento di estrema destra. “Il popolo deve solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà – continuano – e non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potrà fermarlo; nemmeno lo scioglimento di Fn potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane”. “Il regime è in difficoltà, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che ilnon verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”. Lo scrivein una nota a firma di Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo e Stefano Saija il giorno dopo la guerriglia alla manifestazione Nodella Capitale, commentando gli arresti degli esponenti del movimento di estrema destra. “Il popolo deve solo difendere con le unghie e con i denti la propria libertà – continuano – e non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potràrlo; nemmeno lo scioglimento di Fn potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane”. “Il regime è in difficoltà, la ...

