No Green Pass Roma, Carfagna: "Una minoranza da punire senza indulgenza" (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante la manifestazione no Green Pass di Roma "ha agito una minoranza di violenti, del tutto isolati dagli italiani che si sono vaccinati in massa e continuano a farlo per riconquistare lavoro e libertà. Vanno identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni: sono certa che sarà fatto in fretta e senza indulgenza". Così la ministra per il Sud Mara Carfagna commenta in una intervista alla Stampa i disordini con la polizia causati ieri nel centro della Capitale. Carfagna chiede tolleranza zero contro le frange di no vax che hanno incendiato la città. Una minoranza che "non condizionerà l'azione di governo, in Italia non c'è posto per la violenza e l'estremismo", assicura. L'articolo proviene da Italia Sera.

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - EndriShtraza : RT @giusigrasso: Perché i fasci se la sono presa proprio con la CGIL che sul Green Pass aveva avuto una posizione 'dialettica' e non contro… - Reartwo : RT @stanzaselvaggia: L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass di… -