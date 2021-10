No green pass, leader IoApro: “Non siamo fascisti ma misura colma” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Spiace che Biagio sia finito in mezzo a questa cosa, vedremo le accuse, io sono contro la violenza, ma i cittadini si stanno arrabbiando sempre di più, la misura è colma”. Umberto Carriera, imprenditore pesarese, leader del movimento ‘Io Apro’, che raccoglie “circa 100mila aderenti, che lavorano nella ristorazione”, da sempre contrari alle misure restrittive anti-covid dei vari dpcm del governo Conte e ora in prima fila contro il green pass, commenta così, con l’AdnKronos, l’arresto a Roma di Biagio passaro, altro volto noto di ‘Io Apro’ che, sul suo profilo Facebook, aveva inneggiato all’attacco alla sede della Cgil. “Certo che noi ieri eravamo in piazza a Roma, a piazza del Popolo, ma la nostra protesta è stata pacifica, eravamo 50mila, partite iva e studenti che dicono no al ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) “Spiace che Biagio sia finito in mezzo a questa cosa, vedremo le accuse, io sono contro la violenza, ma i cittadini si stanno arrabbiando sempre di più, la”. Umberto Carriera, imprenditore pesarese,del movimento ‘Io Apro’, che raccoglie “circa 100mila aderenti, che lavorano nella ristorazione”, da sempre contrari alle misure restrittive anti-covid dei vari dpcm del governo Conte e ora in prima fila contro il, commenta così, con l’AdnKronos, l’arresto a Roma di Biagioaro, altro volto noto di ‘Io Apro’ che, sul suo profilo Facebook, aveva inneggiato all’attacco alla sede della Cgil. “Certo che noi ieri eravamo in piazza a Roma, a piazza del Popolo, ma la nostra protesta è stata pacifica, eravamo 50mila, partite iva e studenti che dicono no al ...

