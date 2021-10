No green pass, lancio di bottiglie durante la manifestazione a Roma. Le immagini della polizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ottobre 2021 Le immagini della manifestazione contro il green pass a Roma. Contro la polizia esplosi fumogeni e lanciate bottiglie. / polizia di Stato Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ottobre 2021 Lecontro il. Contro laesplosi fumogeni e lanciate. /di Stato

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - ramses09975976 : @GiorgiaMeloni @vox_es lo sicuro. qui abbiamo tutti d’accordo per il green pass per andare a lavorare - XYZxyzY6 : RT @sbonaccini: Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Forza Nuov… -