No green pass, lancio di bottiglie durante la manifestazione a Roma. Le immagini della polizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Le immagini della manifestazione contro il green pass a Roma. Contro la polizia esplosi fumogeni e lanciate bottiglie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Lecontro il. Contro laesplosi fumogeni e lanciate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - IvanRettore : RT @byoblu: Un servizio riepilogativo della cronaca della piazza romana del 9 ottobre. Ecco le immagini, i protagonisti, i cori e gli stris… - Gothic_666 : RT @MarcoRizzoPC: La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della C… -