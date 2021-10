No Green Pass, Jared Leto coinvolto nella manifestazione a Roma: “Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni” (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel caos della protesta No Green Pass che ieri sabato 9 ottobre ha invaso le vie di Roma, si è trovato coinvolto anche l’attore e musicista statunitense Jared Leto: “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e Green Pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”. Questo quanto ha scritto in una Instagram story. Non solo: nel suo profilo da dieci milioni di follower compaiono anche video che lui stesso ha realizzato e che testimoniano i momenti più critici della manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel caos della protesta Noche ieri sabato 9 ottobre ha invaso le vie di, si è trovatoanche l’attore e musicista statunitense: “Miritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e. Miil gas deie ho dichiarato chiusa la serata”. Questo quanto ha scritto in una Instagram story. Non solo: nel suo profilo da dieci milioni di follower compaiono anche video che lui stesso ha realizzato e che testimoniano i momenti più critici della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - dayflyer : RT @MarcoRizzoPC: La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della C… - infoitcultura : Jared Leto a Roma coinvolto negli scontri No Green Pass: “Asfissiato dai lacrimogeni” -