No Green pass in piazza | scontri a Roma Occupata la sede Cgil 12 arresti | anche vertici Forza Nuova

(Di domenica 10 ottobre 2021) Guerriglia urbana nel tardo pomeriggio di ieri nel centro della Capitale per le proteste dei no vax e no al certificato verde. Migliaia i manifestanti,ha guidato cortei non autorizzati ...

10.16 Roma, tra i 12 arresti anche leader FN Arrestate nel corso della notte 12 persone per la guerriglia di ieri a Roma contro il. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova, di estrema destra. Sono stati arrestati anche Roberto Fiore e Giuliano Castellinino, rispettivamente leader nazionale e romano di FN. ...La manifestazione dei Noè degenerata nel corso del pomeriggio e quando è già calato il buio erano ancora in strada nel cuore di Roma. I manifestanti hanno costruito una barricata in via del Corso e hanno ...10:23No Green Pass a Roma, arrestati i vertici di Forza Nuova 10:18Scontri Green pass a Roma 12 arresti, anche i vertici di Forza Nuova: Fiore e Castellino 10:03Sparatoria nella notte a Cinisi, feriti ...La Capitale messa a dura prova dal sabato di guerriglia organizzato dai NO Green Pass in cui era già evidente si sono mescolati fascisti e teppisti di varia estrazione. Cariche, scontri ed un assalto ...