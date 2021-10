No green pass | il vaccino contro le violenze è l’istruzione Scrive Becchetti

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri in Russia dove è vaccinato solo il 30 percento della popolazione ci sono stati 970 morti e un nuovo preoccupante picco dell’epidemia. Nelle terapie intensive in Italia (per fortuna sempre più vuote) ci sono quasi soltanto persone non vaccinate. Ile la severità delle regole ci ha salvati, ha fatto ripartire il Paese di slancio consentendoci di tornare alla quasi normalità. Eppure ieri c’era qualcuno (un’assoluta minoranza) che è andato in piazza per protestare. Mai avrei pensato nella mia vita che qualcuno potesse protestarela ragione, la sua stessa salute, il progresso scientifico che in 2000 anni ha allungato la nostra vita di 50 anni (da 23 a 73 come media mondiale). Seppure è statisticamente persino normale che non esista unanimità al 100 percento su scelte e decisioni in tutti i fenomeni di povertà economica e sociale troviamo ...