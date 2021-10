No green pass, fermato il leader di Forza Nuova Castellino. I sindacati: “Sciogliere organizzazioni neofasciste. Scendiamo in piazza sabato prossimo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino è stato fermato dopo gli scontri di sabato pomeriggio nel centro di Roma durante la manifestazione contro il green pass. Era alla guida del gruppo che ha assaltato la sede della Cgil. Sorvegliato speciale, ha violato numerose prescrizioni. Alcuni appartenenti delle forze di polizia sono rimasti feriti in occasione degli scontri e sono numerose le persone fermate e identificate per valutazioni. Dopo l’assalto alla sede del sindacato, che ha suscitato manifestazioni di solidarietà bipartisan, oggi è in calendario un presidio davanti alla sede di Corso d’Italia. E per sabato prossimo, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) IldiGiulianoè statodopo gli scontri dipomeriggio nel centro di Roma durante la manifestazione contro il. Era alla guida del gruppo che ha assaltato la sede della Cgil. Sorvegliato speciale, ha violato numerose prescrizioni. Alcuni appartenenti delle forze di polizia sono rimasti feriti in occasione degli scontri e sono numerose le persone fermate e identificate per valutazioni. Dopo l’assalto alla sede del sindacato, che ha suscitato manifestazioni di solidarietà bipartisan, oggi è in calendario un presidio davanti alla sede di Corso d’Italia. E per, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di...

