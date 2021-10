No green pass e guerriglia a Roma, dodici arresti per gli scontri: tra loro vertici di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Sarebbe dovuta essere una manifestazione pacifica. O almeno, questo sembrava l’intento iniziale. E invece, i no green pass (quelli che con Forza gridano alla libertà e che vedono il certificato verde come un limite) sono scesi in piazza a Roma, si sono radunati e dopo diversi slogan e grida, parte del gruppo ha pensato bene di lanciare oggetti contro la polizia, fino ad arrivare ai terribili scontri e all’assalto della sede della Cgil. Leggi anche: Corteo No green pass a Roma: violenti scontri tra manifestanti e Polizia Manifestazione No green pass a Roma: 12 arresti Momenti di tensione quelli vissuti ieri nella Capitale con diversi scontri durante la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Sarebbe dovuta essere una manifestazione pacifica. O almeno, questo sembrava l’intento iniziale. E invece, i no(quelli che congridano alla libertà e che vedono il certificato verde come un limite) sono scesi in piazza a, si sono radunati e dopo diversi slogan e grida, parte del gruppo ha pensato bene di lanciare oggetti contro la polizia, fino ad arrivare ai terribilie all’assalto della sede della Cgil. Leggi anche: Corteo No: violentitra manifestanti e Polizia Manifestazione No: 12Momenti di tensione quelli vissuti ieri nella Capitale con diversidurante la ...

