No Green pass | chi c' è dietro agli scontri di Roma I 12 arrestati

(Di domenica 10 ottobre 2021) Hanno tenuto sotto scaccoper un intero pomeriggio. Quando una parte della manifestazione 'No' e 'No vax' è degenerata, abbiamo assistito a vere e proprie scene di guerriglia urbana. ...

I capi della formazione neofascista Giuliano Castellino, e Roberto Fiore fotografati nell'assalto alla sede della Cgil durante il corteo dei no. Nella notte assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto primo dove era stata ricoverato uno dei partecipanti alla ...Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, sfondando la porta di ingresso. Urlavano slogan e insulti contro gli operatori sanitari i responsabili dell'assalto al pronto soccorso dell'Umberto I. 'La situazione è tornata alla ...Dopo il flop della manifestazione organizzata davanti alle stazioni nei giorni in cui il Green pass diventava obbligatorio sui treni, gli agitatori della protesta hanno preparato il blitz passandosi i ...Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Sono venuto qui per portare la mia solidarietà a Landini, alla Cgil, ai lavoratori italiani perché quando si colpisce il sindacato ...