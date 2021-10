No Green pass | chi c' è dietro agli scontri di Roma Dodici arresti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Hanno tenuto sotto scaccoper un intero pomeriggio. Quando una parte della manifestazione 'No' e 'No vax' è degenerata, abbiamo assistito a vere e proprie scene di guerriglia urbana. ...

Mentre tutti i partiti concordano nel parlare di violenze 'squadriste' e 'di matrice fascista' da parte dei partecipanti alla manifestazione Nodi ieri a Roma (moli dei quali di Forza Nuova), la leader di Fratelli d'Italia continua ad accusare il Viminale per la gestione dell'ordine pubblico. Giorgia Meloni da Madrid ( dove è ...BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 OTTOBRE: L'APPELLO DI FEDRIGA Intanto si avvicina sempre più il 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore definitivamente ilper tutti i ...Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Chi oggi ci attacca, attacca il mondo dei lavoratori, il sindacato, vuole attaccare la possibilità che davvero ci sia una stagione ...Nel blitz, spiega l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, sarebbero rimaste ferite 4 persone 'due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari'. Roma, 10 ottobre 2021 - Nella spirale d ...