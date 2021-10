No-Green Pass, arrestati i vertici di Forza Nuova: “La rivolta non si ferma, alzare il livello dello scontro” (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si ferma Forza Nuova, i cui dirigenti, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono stati arrestati per l’assalto alla Cgil avvenuto ieri nella manifestazione No-Green Pass. L’organizzazione di estrema destra alza l’asticella della tensione, promettendo nuovi scontri sotto la bandiera dell’opposizione alle misure sanitarie per contenere l’epidemia di Covid-19. Gli appelli a sciogliere Forza Nuova arrivati dopo i violenti scontri di ieri nel centro di Roma vengono accolti come una sfida dai militanti, che con un comunicato si dicono pronti a dare battaglia. Forza Nuova, il comunicato dopo gli arresti: “La rivolta non si ferma” L’associazione neo-fascista Forza ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si, i cui dirigenti, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono statiper l’assalto alla Cgil avvenuto ieri nella manifestazione No-. L’organizzazione di estrema destra alza l’asticella della tensione, promettendo nuovi scontri sotto la bandiera dell’opposizione alle misure sanitarie per contenere l’epidemia di Covid-19. Gli appelli a scioglierearrivati dopo i violenti scontri di ieri nel centro di Roma vengono accolti come una sfida dai militanti, che con un comunicato si dicono pronti a dare battaglia., il comunicato dopo gli arresti: “Lanon si” L’associazione neo-fascista...

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - Asiaest : RT @borghi_claudio: Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni di… - restucciasalva : RT @restucciasalva: No Green pass in piazza, scontri nel cuore di Roma -