No Green Pass a Roma, scontri con la polizia: 4 arrestati, fermato il leader di Forza Nuova Castellino (Di domenica 10 ottobre 2021) Ore di guerriglia urbana nel centro di Roma, a pochi Passi dai palazzi delle istituzioni. Intorno alle 18 di ieri, 9 ottobre, il corteo dei No Green Pass che si era radunato a piazza del Popolo si è trasformato in un violento scontro con la polizia per le vie del centro della Capitale. Tra i manifestanti anche alcuni esponenti e simpatizzanti di Forza Nuova. Le forze dell'ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Cortei si sono verificati in serata anche a Milano, mandando in tilt il traffico cittadino. Quattro al momento le persone arrestate. Il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose ...

