No Green Pass a Roma, 12 arresti per gli scontri e l’assalto alla Cgil: fermato anche il leader di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli scontri durante il corteo non autorizzato a Roma hanno portato ad arresti e fermi: il sit-in di Piazza del Popolo si è trasformato in un pomeriggio di tensione tra manifestanti No Green Pass e la Polizia, presa d’assalto la sede della Cgil a Roma. Tra i fermati, c’è anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino. scontri a Roma, fermato il leader di Forza Nuova Castellino Il bilancio del corteo No Green Pass, a giudicare dalle immagini in diretta, poteva essere peggiore: i tafferugli tra Polizia e manifestanti nei pressi di Palazzo Chigi hanno creato ore ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Glidurante il corteo non autorizzato ahanno portato ade fermi: il sit-in di Piazza del Popolo si è trasformato in un pomeriggio di tensione tra manifestanti Noe la Polizia, presa d’assalto la sede della. Tra i fermati, c’èildiGiuliano Castellino.ildiCastellino Il bilancio del corteo No, a giudicare dalle immagini in diretta, poteva essere peggiore: i tafferugli tra Polizia e manifestanti nei pressi di Palazzo Chigi hanno creato ore ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - FofoVa12riale : RT @Corriere: Scontri dei No green pass a Roma, la polizia arresta 12 persone: ci sono anche Fiore e Castellino di Fn - dav1d3 : RT @sebmes: Dopo quello che è successo ieri a Roma mi pare chiaro che anche la più piccola concessione ai “no green pass” significherebbe l… -