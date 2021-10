No Green Pass, 12 arresti dopo gli scontri: in manette anche i vertici di Forza Nuova Fiore e Castellino (Di domenica 10 ottobre 2021) dopo gli scontri di ieri sono arrivati gli arresti: 12 persone sono finite in manette tra i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri a Roma legati alla manifestazione No Green Pass. Tra i 12 ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021)glidi ieri sono arrivati gli: 12 persone sono finite intra i manifestanti coinvolti neglidi ieri a Roma legati alla manifestazione No. Tra i 12 ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Dentro la sede devastata della Cgil: «Atto di violenza squadrista» - Damianodanny1 : NON C'E' 2 3 E LA IVVIEN DA SE DA DOMANI TUTTI OVER 60 PRENOTARE 3 DOSE PURCHE' ABBIANO COMPLETATO CICLO VAC… -