No Green Pass, 12 arresti dopo gli scontri a Roma: anche vertici Forza Nuova Castellino e Fiore (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono stati arrestati nel corso della notte i vertici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino per gli scontri di ieri nel Centro di Roma. Hanno capitanato e fomentato già da piazza... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono stati arrestati nel corso della notte idi, Robertoe Giulianoper glidi ieri nel Centro di. Hanno capitanato e fomentato già da piazza...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - MauroGofaster27 : RT @sitkaclaudio: Lo Stato si prende delega in bianco sui nostri dati digitali. Cittadini/utenti/vero uso green pass - corrimammacorri : RT @prevenzione: Consiglio di un papà DPO alla figlia adolescente che ottenuto il suo primo Green Pass. -