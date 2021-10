No al fascismo | Cgil - Cisl e Uil organizzano una grande manifestazione antifascista

Advertising

CrisFaciaben : @cgilnazionale Toda la solidaridad d @CCOO con @cgilnazionale Ninguna muestra dfascismo puede ser tolerada! Antif… - ciropellegrino : #Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a #Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per… - ciropellegrino : Nel corso della notte tra sabato e domenica la Polizia ha arrestato 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a… - MarcelloN12 : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini: “Se qualcuno ha pensato di impaurirci, non staremo zitti. La #Cgil, il movimento dei lavoratori, ha sc… - mondello_a : RT @ciropellegrino: #Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a #Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il l… -

Ultime Notizie dalla rete : fascismo Cgil

outstream Laapre e presidierà tutte le camere del lavoro in Italia e organizza sit in presso la sede nazionale a Roma. Un modo concreto per rispondere all'attacco di sabato, mentre si prepara ...'Se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che lae il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto ilin Paese e hanno riconquistato la democrazia'. Lo ha detto il segretario generale della, Maurizio Landini, durante ...Lo dichiara il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'assalto alla sede della Cgil a Roma. Il Segretario Regionale PD Cristiano Shaurli. 'Piena solidarietà alla CGIL, senza a ...Lamezia Terme - Anche a Lamezia, come in molte città italiane e calabresi, nella sede centrale della Cgil su corso Nicotera, dirigente e militanti si sono ritrovati per un presidio di protesta dopo “i ...