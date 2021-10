Nicola cerca di baciare Soleil ma prende un “palo”: “Una donna non si conquista così…” – VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Nicola Pisu prima di baciare Miriana Trevisan e addormentarsi al suo fianco, ha provato un approccio anche con Soleil Sorge. Ieri, complice una festa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si è visibilmente “accesa” in tutta la Casa. Nicola cerca di baciare Soleil ma prende un “palo” E se Lulù ha rimproverato Sophie perché troppo vicina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 ottobre 2021)Pisu prima diMiriana Trevisan e addormentarsi al suo fianco, ha provato un approccio anche conSorge. Ieri, complice una festa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si è visibilmente “accesa” in tutta la Casa.dimaun “” E se Lulù ha rimproverato Sophie perché troppo vicina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Internazionale : Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler i… - blogtivvu : Nicola cerca di baciare Soleil ma prende un “palo”: “Una donna non si conquista così…” – VIDEO - armidago68 : RT @Internazionale: Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler intim… - JacZan : RT @Internazionale: Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler intim… - AzdoraL : RT @Francescaglossy: Non c’è stata molestia o simili. Nicola stasera è stato un po’ insistente a causa dell’alcool e alla fine voleva affet… -