Advertising

sportli26181512 : Neymar, annuncio shock: 'Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale': Le parole della stella del Psg nel suo documentar… - sportface2016 : L'annuncio di #Neymar: 'In Qatar il mio ultimo Mondiale' -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar annuncio

Corriere dello Sport.it

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Qatar 2022? Penso che sarà il mio ultimo Mondiale .". È l'shock di, attualmente impegnato con il suo Brasile proprio per le gare di qualificazione al Mondiale. La stella del Psg ne ha parlato nel suo documentario su Dazn "jr. and the ...Immancabili Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e. Ci sono anche Kevin De Bruyne, ... Lo juventino è stato segnalato nel video dell'di France Football come "vincitore dell'Euro e ...L'annuncio di Neymar: "In Qatar il mio ultimo Mondiale. Spero di realizzare il mio sogno di bambino e vincere" ...Dazn lancia un nuovo contenuto esclusivo su Neymar. Ecco il comunicato ufficiale che farà impazzire milioni di fan in tutto il mondo ...