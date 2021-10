Neymar annuncia | “In Qatar il mio ultimo Mondiale”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Credo che la coppa del Mondo insarà il mio. Lo dico perché penso di non avere più la forza mentale di rapportarmi al mondo del calcio. Quindi arriverò a questo appuntamento nelle migliori condizioni possibili per aiutare il mio Paese a vincere questa competizione e realizzare il mio sogno da bambino. Spero di farcela“. Lo hato, ai microfoni di Dazn,(29 anni), attaccante del Psg e del Brasile, in vista della sfida di qualificazioni alla rassegna iridata contro la Colombia. Si preun addio al calcio prematuro per il fuoriclasse dei parigini, un po’ come Totti che ugualmente diede l’addio al calcio a 30 anni. SportFace.

