Newcastle | già si pensa al futuro | nuovo allenatore in vista

(Di domenica 10 ottobre 2021) In base a ciò che riporta il Sunday Mirror, l'del, Steve Bruce, avrebbe le ore contate. A quanto pare già nelle scorse ore si era detto rassegnato a dover perdere il posto sulla panchina del, mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Bruceesonero Come riporta il , nel corso di questa settimana è atteso l'annuncio ufficiale. La squadra, impegnata domenica contro la sfida al Tottenham, sarà momentaneamente guidata – scrive l'edizione domenicale dello Star – dal vice Graeme Jones, con Graham Potter del Brighton che viene indicato come principale candidato alla sostituzione.