Newcastle: assalto a Koulibaly, gli arabi fanno sul serio. Trapela il pensiero di Kalidou

Ultime di calciomercato sul Napoli e Kouilibaly, il Newcastle vuole il difensore senegalese. Gli arabi pronti a costruire una grande squadra. 

IL Newcastle SU Koulibaly 

Il Newcastle è stato ufficialmente ceduto al principe saudita Bin Salman capo di una holding comprendente PIF, PCP e RB. Dall'Inghilterra annunciano che nel giro di poco il Newcastle inizierà ad concludere acquisti e c'è anche Koulibaly del Napoli tra gli obiettivi. Come svelato da Football Insider, infatti, il Newcastle prepara l'assalto a Koulibaly per fare il trasferimento in Premier League. I nuovi proprietari dei Magpies fanno sul serio e cercano un acquisto di livello in difesa.

