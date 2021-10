Nelle immagini della Polizia la verità sull'assalto alla Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Ondata di arresti all'indomani degli scontri che hanno sconvolto il centro a Roma: sono 12 i manifestanti ammanettati dagli agenti della Digos per il corteo no Green Pass e per l'assalto alla sede della Cgil in Corso d'Italia. Tra questi spiccano i nomi di Roberto Fiore, 62 anni, e Giuliano Castellino, 44 anni, rispettivamente leader nazionale e responsabile romano del movimento di estrema destra Forza Nuova. Non solo. A finire in manette anche Luigi Aronica, 65 anni, conosciuto anche come "Er Pantera", ma soprattutto ex Nar, Nuclei Armati Rivoluzionari, già condannato a 18 anni di carcere per alcuni reati compiuti durante la sua militanza, a cavallo tra gli anni '70 e '80. Tra i fermati, oltre agli estremisti di destra, anche Biagio Passaro leader di "IoApro". Per loro, come per tutti gli ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Ondata di arresti all'indomani degli scontri che hanno sconvolto il centro a Roma: sono 12 i manifestanti ammanettati dagli agentiDigos per il corteo no Green Pass e per l'sedein Corso d'Italia. Tra questi spiccano i nomi di Roberto Fiore, 62 anni, e Giuliano Castellino, 44 anni, rispettivamente leader nazionale e responsabile romano del movimento di estrema destra Forza Nuova. Non solo. A finire in manette anche Luigi Aronica, 65 anni, conosciuto anche come "Er Pantera", ma soprattutto ex Nar, Nuclei Armati Rivoluzionari, già condannato a 18 anni di carcere per alcuni reati compiuti durante la sua militanza, a cavallo tra gli anni '70 e '80. Tra i fermati, oltre agli estremisti di destra, anche Biagio Passaro leader di "IoApro". Per loro, come per tutti gli ...

Nelle immagini della Polizia la verità sull’assalto alla Cgil AGI - Agenzia Giornalistica Italia Nelle immagini della Polizia la verità sull’assalto alla Cgil La Scientifica analizza i filmati delle violenze di Corso d’Italia per trovare nuovi elementi sul blitz. Forza nuova rilancia: ‘La rivoluzione non si ferma”. Per ora 12 le persone arrestate ...

