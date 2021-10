Nel libro viene raccontata la vita della giornalista Martha Gellhorn, che lasciò il marito Ernest Hemingway per poter affermare se stessa (Di domenica 10 ottobre 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono libri che intrattengono, altri che ispirano e altri ancora, casi eccezionali, che aiutano a diventare persone migliori. Il nuovo lavoro di Lilli Gruber, La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità, appartiene a tutte queste categorie ed è anche qualcosa di più. La narrazione della vita e delle tante avventure private e professionali della giornalista Martha Gellhorn, che l’autrice racconta grazie a un minuzioso lavoro di ricerca storica, si trasforma pagina dopo pagina in una sorta di specchio in cui è possibile intravedere la nostra storia e quelle di tante donne che hanno avuto l’ardire di buttare il cuore oltre l’ostacolo e seguire con ... Leggi su iodonna (Di domenica 10 ottobre 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono libri che intrattengono, altri che ispirano e altri ancora, casi eccezionali, che aiutano a diventare persone migliori. Il nuovo lavoro di Lilli Gruber, La guerra dentro.e il dovereverità, appartiene a tutte queste categorie ed è anche qualcosa di più. La narrazionee delle tante avventure private e professionali, che l’autrice racconta grazie a un minuzioso lavoro di ricerca storica, si trasforma pagina dopo pagina in una sorta di specchio in cui è possibile intravedere la nostra storia e quelle di tante donne che hanno avuto l’ardire di buttare il cuore oltre l’ostacolo e seguire con ...

