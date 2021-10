Nations League | San Siro non perdona | pioggia di fischi per Ceferin

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente dell’Uefa Aleksandernon ha ricevuto l’accoglienza che sperava dal pubblico presente a San. In occasione della finale ditra Francia e Spagna, l’uomo è entrato in campo a fine match per premiare i protagonisti. Numerosi idi disappunto che si sono sollevati dalle tribune nei suoi confronti. Insieme a lui il segretario generale Uefa Theodore Theodoridis. In particolare sono stati i tifosi spagnoli aare, probabilmente viste le polemiche relative al gol vittoria di Mbappé ma non solo. SportFace.