Nations League | l’Italia è terza | Belgio battuto 2-1

(Di domenica 10 ottobre 2021) Torino –batte 2-1 ilnella finale per il terzo posto delladisputata all’Allianz Stadium di Torino. Tutti nella ripresa i gol, con Barella al 2’ e Berardi su rigore al 20’ a segno per gli azzurri; inutile per i ‘diavoli rossi’ la rete di De Ketelaere al 41’. Alle 20.45 allo stadio ’Meazzà di Milano la sfida per il titolo tra Spagna e Francia. Abbiamo rivistodell’Europeo? “dell’Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. È chiaro che l’espulsione ci ha creato un problema altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. I ragazzi hanno giocato molto bene, sono stati tutti bravi”. Il ct delRoberto Mancini commenta così la vittoria per 2-1 sulnella ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - UEFAcom_it : ?? L'Italia vince la finale per il terzo posto della UEFA Nations League ?????? @Azzurri | #NationsLeague - repubblica : Calcio, Italia-Belgio 2-1. Gli azzurri tornano al successo e chiudono al terzo posto nella Nations League - eudamone_ : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti di fin… - SMSNEWSOFFICIAL : NATIONS LEAGUE: L’Italia ha battuto il Belgio 2-1 chiudendo al terzo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

TORINO - Non verrà certo messo in bella vista in vetrina nella bacheca di via Allegri ma il terzo posto conquistato ina spese del Belgio (2 - 1) serve all' Italia per rialzare la testa. Una vittoria preziosa per consolidare il quinto posto nella classifica Fifa, fondamentale per essere tra le teste di ...Commenta per primo Roberto Mancini , ct dell' Italia , commenta a Rai Sport il successo sul Belgio nella finalina della: 'Rivista l'Italia degli Europei? L'Italia degli Europei lo era anche contro la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. E' chiaro che ci ha creato quel problema lì, ...TORINO. L'Italia riparte con una vittoria. La sconfitta di mercoledì con la Spagna aveva interrotto la serie record di 37 risultati utili, il 2-1 col Belgio offre segnali positivi per il risultato, pe ...Condividi questo articolo:Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – Missione compiuta per l’Italia che termina al terzo posto la seconda edizione della Nations League. Gli azzurri superano 2-1 il Belgio, stesso ...