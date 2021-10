Nations League | l' Italia batte il Belgio 2-1 e chiude terza

(Di domenica 10 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – L'rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni enel migliore dei modi la, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il. Senza Bonucci, la fascia di capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all'Allianz Stadium di Torino. Maglia da titolare al centro dell'attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20? sul suggerimento di Chiesa. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25?. Gli azzurri pressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per Chiesa, che scatta in posizione ...

Advertising

CB_Ignoranza : Manco il 3º posto in Nations League, però UEFA miraccomando, altri 50mila punti a questo Belgio fortissimo… - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, Mancini: 'Bravi tutti, a centrocampo abbiamo diverse soluzioni e giocatori con molta qualità'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, Mancini: 'Bravi tutti, a centrocampo abbiamo diverse soluzioni e giocatori con molta qualità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

Roberto Mancini voleva una partita seria per chiudere sul podio della Uefama soprattutto per il ranking e puntualmente la sua Italia non ha tradito. Gli azzurri, nella cornice dello Juventus Stadium che ha accolto con gli applausi Gigio Donnarumma, hanno ...Dopo il passo falso (in dieci) con la Spagna, l'Italia di Roberto Mancini torna a vincere (2 - 1) a Torino contro il Belgio conquistando il terzo posto in questae soprattutto punti utili per il ranking in vista del sorteggio per il Mondiale in Qatar.Sicuro..". Roberto Mancini chiude il ciclo di ottobre di partite azzurre con la vittoria sul Belgio nella finalina di Nations League e guarda alla sfida decisiva del 12 novembre, quando l'Italia ...Torino, 10 ott. (LaPresse) - L’Italia chiude al terzo posto la Nations League battendo 2-1 il Belgio nella finale di consolazione disputata a Torino. Succede ...