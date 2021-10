Nations League, l’Italia batte il Belgio 2-1 e chiude terza (Di domenica 10 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – l’Italia rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il Belgio. Senza Bonucci, la fascia di capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all’Allianz Stadium di Torino. Maglia da titolare al centro dell’attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20? sul suggerimento di Chiesa. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del Belgio, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25?. Gli azzurri pressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per Chiesa, che scatta in posizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) –rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni enel migliore dei modi la, aggiudicandosi per 2-1 la finale per il terzo posto contro il. Senza Bonucci, la fascia di capitano va a Donnarumma che, dopo i fischi di San Siro, raccoglie gli applausi dei presenti all’Allianz Stadium di Torino. Maglia da titolare al centro dell’attacco per Raspadori, che prova a farsi vedere al 20? sul suggerimento di Chiesa. Ma la chance più importante del primo quarto di match è in favore del, che colpisce una traversa con Saelemaekers al 25?. Gli azzurri pressano alto e lottano su ogni pallone e al tramonto del primo tempo vanno a un soffio dal vantaggio: Berardi disegna un lancio perfetto per Chiesa, che scatta in posizione ...

