Nations League, Italia-Belgio 2-1 il finale. Azzurri terzi (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia chiude al terzo posto la Nations League battendo 2-1 il Belgio nella finale di consolazione disputata a Torino. Succede tutto nella ripresa: Barella sblocca il risultato al 2’ con un tiro da fuori, Berardi raddoppia su rigore conquistato da Chiesa al 19’. Nel finale gli ospiti, più in palla nel secondo tempo, accorciano le distanze in contropiede al 42’ con De Ketelaere, ma il risultato non cambia più. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) L’chiude al terzo posto labattendo 2-1 ilnelladi consolazione disputata a Torino. Succede tutto nella ripresa: Barella sblocca il risultato al 2’ con un tiro da fuori, Berardi raddoppia su rigore conquistato da Chiesa al 19’. Nelgli ospiti, più in palla nel secondo tempo, accorciano le distanze in contropiede al 42’ con De Ketelaere, ma il risultato non cambia più.

Advertising

Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - UEFAcom_it : ?? L'Italia vince la finale per il terzo posto della UEFA Nations League ?????? @Azzurri | #NationsLeague - Melania9811 : RT @UEFAcom_it: ?? L'Italia vince la finale per il terzo posto della UEFA Nations League ?????? @Azzurri | #NationsLeague - fisco24_info : Nations League, Italia-Belgio 2-1 e gli azzurri chiudono terzi: I gol tutti nella ripresa -