Nations League, Italia-Belgio 2-1 e gli azzurri chiudono terzi (Di domenica 10 ottobre 2021) L'Italia batte 2-1 il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League disputata all'Allianz Stadium di Torino. Tutti nella ripresa i gol, con Barella al 2? e Berardi su rigore al 20? a segno per gli azzurri; inutile per i 'diavoli rossi' la rete di De Ketelaere al 41?. Alle 20.45 allo stadio 'Meazza' di Milano la sfida per il titolo tra Spagna e Francia. L'articolo proviene da Italia Sera.

