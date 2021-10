Nations League, Italia-Belgio 2-1 e gli azzurri chiudono terzi (Di domenica 10 ottobre 2021) Missione compiuta per l’Italia che termina al terzo posto la seconda edizione della Nations League. Gli azzurri superano 2-1 il Belgio, stesso punteggio del 2 luglio scorso nei quarti di finale degli Europei. Contro i ‘diavoli rossi’ decidono le reti nella ripresa Barella al 2?, autore di un eurogol, e Berardi su rigore al 20?; gli avversari accorciano le distanze con De Katelaere al 41?. I ragazzi del ct Macini scendono in campo senza tanti pilastri: da Verratti a Jorginho, da Chiellini a Insigne a Bonucci e con Donnarumma capitano a soli 22 anni. Non meno sperimentale il Belgio, orfano di Lukaku e Hazard e con De Bruyne partito dalla panchina. Il ct Martinez schiera dal primo minuto Saelemaekers e proprio il calciatore del Milan costruisce al 27? l’occasione più pericolosa della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Missione compiuta per l’che termina al terzo posto la seconda edizione della. Glisuperano 2-1 il, stesso punteggio del 2 luglio scorso nei quarti di finale degli Europei. Contro i ‘diavoli rossi’ decidono le reti nella ripresa Barella al 2?, autore di un eurogol, e Berardi su rigore al 20?; gli avversari accorciano le distanze con De Katelaere al 41?. I ragazzi del ct Macini scendono in campo senza tanti pilastri: da Verratti a Jorginho, da Chiellini a Insigne a Bonucci e con Donnarumma capitano a soli 22 anni. Non meno sperimentale il, orfano di Lukaku e Hazard e con De Bruyne partito dalla panchina. Il ct Martinez schiera dal primo minuto Saelemaekers e proprio il calciatore del Milan costruisce al 27? l’occasione più pericolosa della ...

