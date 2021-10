Nations League, il piano della questura: divieto vendita alcolici e servizio d’ordine rafforzato (Di domenica 10 ottobre 2021) La questura ha predisposto il piano sicurezza per la finale di Uefa Nations League 2021 di questa sera al Meazza. Previsto un potenziamento dei servizi nel centro cittadino ed è stato richiesto al Prefetto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in centro città e nelle aree circostanti lo stadio. La finale si disputerà alle ore 20:45 tra Francia e Spagna. Ai tifosi spagnoli, è stata indicata, come meeting point, l’area di Piazza XXV Aprile e ai tifosi francesi l’area di Piazza Castello. Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, fanno sapere dalla questura, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e per garantire, nel pieno rispetto ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Laha predisposto ilsicurezza per la finale di Uefa2021 di questa sera al Meazza. Previsto un potenziamento dei servizi nel centro cittadino ed è stato richiesto al Prefetto ildie somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in centro città e nelle aree circostanti lo stadio. La finale si disputerà alle ore 20:45 tra Francia e Spagna. Ai tifosi spagnoli, è stata indicata, come meeting point, l’area di Piazza XXV Aprile e ai tifosi francesi l’area di Piazza Castello. Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, fanno sapere dalla, a salvaguardia dell’ordine esicurezza pubblica e per garantire, nel pieno rispetto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE BELGIO, LUKAKU OUT: IL GIOCATORE HA LASCIATO IL RITIRO L'attaccante non giocherà domani co… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - digitalsat_it : Domenica @RaiSport, #10Ottobre 2021 | diretta #NationsLeague, #Vela, #Basket, #Volley, #Ippica, #Ciclismo… - Rossetti93 : @RiccardoTom13 Ma la nations league ma lasciagliela... Era un trofeo pe da un senso alle amichevoli, ma rimangono poco piú che amichevoli -