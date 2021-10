Nations League, giocatori di Italia e Belgio in ginocchio contro il razzismo (Di domenica 10 ottobre 2021) I giocatori di Italia e Belgio, in campo a Torino per la finale terzo-quarto posto di Nations League, si sono inginocchiati come gesto contro il razzismo prima del fischio d’inizio del match. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) Idi, in campo a Torino per la finale terzo-quarto posto di, si sono inginocchiati come gestoilprima del fischio d’inizio del match.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - monicabertini : Gran finale di Nations League, chi vincerà tra #Spagna e #Francia?Gli @Azzurri ce la faranno ad accomodarsi sul gra… - sportmediaset : Italia, contro il Belgio non solo per l'onore. #NationsLeague #SportMediaset - Tomqj1 : La UEFA abolì la finale per il 3º posto agli Europei nel 1980. Perchè mai si disputa la finale per il 3º posto di N… - AntoDamiano1996 : 'Donnarumma lei ha fatto poche uscite a vuoto ma una su tutte ce la ricordiamo, ci poteva far perdere il 3° posto i… -