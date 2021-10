Nations League | Francia campione | Spagna battuta 2-1!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Va in archivio la seconda edizione della, a vincere è lache si impone 2-1 contro la. Primo tempo intenso, ma privo di vere occasioni con gli Spagnoli che si fanno preferire nel possesso palla. Da segnalare al 43 minuto l’uscita per infortunio di Varane al suo posto Upamecano. Nella ripresa si accende la partita, al 62 Theo Hernandez colpisce la traversa. Immediata reazione dellache si porta in vantaggio con Oyarzabal, abile a sfruttare un errore di Upamecano ed incrociare rasoterra sul secondo palo. Laci mette solo due minuti a pareggiare, palla a Benzema che dal vertice dell’area di rigore la piazza sul secondo palo, trovando un gol meraviglioso. A dieci minuti dalla fine Theo Hernandez prova ad imbeccare Mbappe che è in ...

La Francia batte in rimonta la Spagna e si aggiudica la seconda edizione della. A San Siro finisce 2 - 1 grazie alle reti di Benzema e Mbappe, che rendono vano il momentaneo vantaggio di Oyarzabal. Succede tutto nell'ultima mezz'ora di calcio spettacolo, dopo una ...Un gran diagonale mancino di Kylian Mbappé sul filo del fuorigioco, su assist del milanista Theo Hernandez nel suo stadio, San Siro, decide la finale di. L'attaccante del Psg parte oltre l'ultimo difensore, ma lo rimette in gioco l'intervento in scivolata di Eric Garcia prima che gli arrivi il pallone. Il 2 - 1 sulla giovane e ...La Francia batte in rimonta la Spagna e si aggiudica la seconda edizione della Nations League. A San Siro finisce 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappe , ...Grandi proteste della Spagna per il gol del 2-1 della Francia realizzato da Mbappé al 35' della ripresa e risultato poi decisivo per il trionfo dei Bleus nella finale di Nations League. I giocatori di ...