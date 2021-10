Nations League Finals 2021 - ITALIA - Belgio e Spagna - Francia (diretta Rai 1) (Di domenica 10 ottobre 2021) Le ultime due volte che le strade di ITALIA e Belgio (diretta ore 15:00 su Rai 1) si sono incrociate a sorridere sono stati gli Azzurri: 2-0 a Lione nel match d’esordio dell’Europeo francese, 2-1 a Monaco di Baviera nei Quarti di finale di EURO 2020. Grazie al successo sui Diavoli Rossi, tre mesi fa l’ITALIA è volata a Wembley - e tutti sappiamo come è andata a finire - mentre la squadra guidata dall’altro... Leggi su digital-news (Di domenica 10 ottobre 2021) Le ultime due volte che le strade diore 15:00 su Rai 1) si sono incrociate a sorridere sono stati gli Azzurri: 2-0 a Lione nel match d’esordio dell’Europeo francese, 2-1 a Monaco di Baviera nei Quarti di finale di EURO 2020. Grazie al successo sui Diavoli Rossi, tre mesi fa l’è volata a Wembley - e tutti sappiamo come è andata a finire - mentre la squadra guidata dall’altro...

