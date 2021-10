NASCAR | Charlotte Roval | Larson vince ancora e mette nel mirino la finale

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Kyleconquista il, seconda ‘Elimination Race’ dellaCup Series 2021. Il californiano supera i problemi tecnici e si impone per la prima volta in carriera nello speciale road course statunitense diventando il primo pilota nella storia are in tre ‘stradali’ diversi nella stessa annata. Settima gioia per il #5 del gruppo che è ad un passo dall’accesso al ‘Championship 4’. L’ultima prova ‘non ovale’ del 2021 è iniziata con il dominio da parte di Denny Hamlin (Gibbs #11). Il tre volte vincitore della Daytona 500, unico già certo di passare al ‘Round of 8’, ha deciso come molti altri di fermarsi in pit road prima della ‘competition caution’, esposta all’11° passaggio. Joey Logano (Penske #12) ha preso la leadership della prova davanti al teammate Ryan Blaney #12 ed a Chase ...