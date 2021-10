Napoli-Treviso oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 10 ottobre 2021) L’orario e come vedere in diretta GeVi Napoli-Nutribullet Treviso basket, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Avvio difficile per la neopromossa formazione partenopea, ancora a zero punti dopo aver affrontato avversari del calibro di Olimpia Milano e Reggio Emilia. Anche questa sfida, sulla carta, vede sfavorita la formazione di casa, vista l’ottima partenza di Treviso, a 4 punti e vittoriosa anche nel primo impegno in Champions League. A dare il verdetto sarà, però, come sempre, il campo. Ecco quindi che l’appuntamento con la palla a due al PalaBarbuto è fissato per le ore 18:30 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) L’e come vedere inGeVi-Nutribullet, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. Avvio difficile per la neopromossa formazione partenopea, ancora a zero punti dopo aver affrontato avversari del calibro di Olimpia Milano e Reggio Emilia. Anche questa sfida, sulla carta, vede sfavorita la formazione di casa, vista l’ottima partenza di, a 4 punti e vittoriosa anche nel primo impegno in Champions League. A dare il verdetto sarà, però, come sempre, il campo. Ecco quindi che l’appuntamento con la palla a due al PalaBarbuto è fissato per le ore 18:30 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile in...

