(Di domenica 10 ottobre 2021) Il, al momento, sile sue ottime prestazioni. In tal senso sta aiutando parecchio il nuovo acquisto Anguissa, che gli dà più sicurezza difensivamente e gli permette di svariare con la testa più libera. Ma per quanto ancora durerà?Ruiz ha un contratto colfino al 2023 e dinon se n'è maito concretamente finora. Anzi, si è fatta avanti una nuova bigper lui, come ha svelato oggi il Corriere dello Sport. "Il fronteè fermo, chiuso da un bel po', e nel frattempo dopo un periodo di assoluto silenzio sono tornate a vibrare le sirene di mercato. Inglesi: pare che il Manchester United stia pensando aper sostituire Pogba. Dicono, sussurrano, si vedrà. Con calma".

Advertising

Spazio_Napoli : Napoli si gode Fabian ma non si parla di rinnovo: intanto, una big europea lo ha puntato - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - max_ronchi : DE LUCA GODE PER LA CONVERSIONE DEI GRILLINI: 'A NAPOLI LUNEDI' AVEVAMO PIU' DIRIGENTI 5STELLE CHE.. - gilnar76 : Spalletti si gode Anguissa, ma il suo obiettivo era un altro calciatore: il motivo del mancato acquisto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gode

non è Belluno, il fabbisogno di educatori, maestri, asili nido, scuole, corsi di formazione, ... Gente normale, che sila piacevolezza del clima e si concede un modesto svago. Nei ...calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio ... "I possibili due anni di reclusione per l'autore degli insulti a Koulibaly? Chi si accontenta. ...L’appello a scendere in strada dopo le recenti bombe e l’ultimo omicidio. L’appuntamento per l’11 novembre, 32 anni dopo la strage del bar Sayonara ...L'ex procuratore di Gianfranco Zola ha parlato dell'infortunio costato l'intera stagione a Ghoulam nel 2018, con Sarri in panchina.