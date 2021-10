Napoli, rinnovo di Fabian Ruiz in stallo: Manchester United all’orizzonte (Di domenica 10 ottobre 2021) In questo splendido avvio di stagione da parte del Napoli vi è un centrocampista che ha acquisito nuova linfa vitale con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina. Si tratta di Fabian Ruiz, che si sta riscattando da una stagione abbastanza opaca vissuta sotto la precedente guida tecnica di Gennaro Gattuso. Il centrocampista spagnolo appare molto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) In questo splendido avvio di stagione da parte delvi è un centrocampista che ha acquisito nuova linfa vitale con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina. Si tratta di, che si sta riscattando da una stagione abbastanza opaca vissuta sotto la precedente guida tecnica di Gennaro Gattuso. Il centrocampista spagnolo appare molto L'articolo

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - NCN_it : CdS – Fabian aveva deciso di lasciare Napoli prima dell'Europeo: nessun dialogo per il rinnovo - napolista : Libero: nel Napoli #Insigne gioca meglio che in Nazionale per convincere Adl che vale i soldi del rinnovo Il comme… - MondoNapoli : Montervino: 'Rinnovo Insigne? Deve chiudere la carriera a Napoli' - - Ftbnews24 : ?? #Insigne, rinnovo in stallo: Londra chiama Napoli #Napoli #NapoliSpartak #UEL #FiorentinaNapoli #Spalletti… -