Napoli | ragazza ferita da spari in un tentativo di rapina | ma è giallo sulla versione

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ha reagito a undie i malviventi le hanno esploso un colpo di pistola contro di lei per poi allontanarsi. Questa lafornita da Ilaria R., la 25enne giunta sabato notte all’ospedale “Vecchio Pellegrini” per unad’arma da fuoco, ai sanitari e agli inquirenti.dain L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta ain zona Vomero. Genitori separati, papà nell'esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato" , si ...Alla reazione dellai due avrebbero così esploso un unico colpo centrandola al polpaccio. Una versione che non convince appieno gli inquirenti che sembrano propensi a concentrare le proprie ...Almeno una decina i colpi di pistola calibro 7,65 esplosi verso Fiorillo, sei quelli che lo avrebbero raggiunto ferendolo a morte. Il suo corpo è stato trovato a terra senza vita, all'esterno di un ci ...Un ragazzo di 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, pregiudicato, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli a colpi di arma da fuoco Per questo Luigi Giuseppe Fiorillo, pregiudicato di 19 anni, del ...