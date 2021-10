Napoli, dubbi sul rinnovo di Mertens: la situazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Il contratto di Mertens scadrà a fine stagione, ma in casa Napoli ci sono dubbi sul rinnovo dell’attaccante belga Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Napoli sono sorti dubbi riguardo il futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, ancora ai box, vedrà scadere il proprio contratto nell’estate del 2022, ma il suo rinnovo è in dubbio. Il club, infatti, non è convinto dalla condizione fisica del giocatore che, così, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il contratto discadrà a fine stagione, ma in casaci sonosuldell’attaccante belga Come riferito dal Corriere dello Sport, in casasono sortiriguardo il futuro di Dries. L’attaccante belga, ancora ai box, vedrà scadere il proprio contratto nell’estate del 2022, ma il suoè ino. Il club, infatti, non è convinto dalla condizione fisica del giocatore che, così, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli, dubbi sul rinnovo di Mertens: la situazione

Napoli, dubbi sul rinnovo di Mertens: la situazione Il contratto di Mertens scadrà a fine stagione, ma in casa Napoli ci sono dubbi sul rinnovo dell’attaccante belga Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Napoli sono sorti dubbi riguardo il fu ...

