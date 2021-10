Movida di sangue ad Aversa | si oppone alla rapina del cellulare | accoltellato un uomo

(Di domenica 10 ottobre 2021)diaddove, stanotte, undi nazionalità ucraina è statoin via Seggio dopo un tentativo di. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha subito soccorso il ferito. Presenti anche due gazzelle dei carabinieri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

salernotoday : Sangue nella movida di Angri, tre giovani accoltellati: al vaglio le immagini delle telecamere… - LaCittaSalerno : +++ VIOLENZA TRA GIOVANISSIMI +++ Nel Salernitano - Sangue nella movida: coltellate in piazza e poi fuga tra i loc… - LaCittaSalerno : +++ MOVIDA DI SANGUE +++ Accoltellato 17enne dopo una rissa LEGGI QUI --> -

Ultime Notizie dalla rete : Movida sangue

CasertaNews

...alcuni dei quali hanno ripreso col cellulare le scene dell'aggressione, sarebbero stati 4 i minorenni della malache hanno inseguito raggiunto e picchiato ail giovane 14 enne da ......e turisti stranieri che stavano passeggiando come in un qualsiasi sabato pomeriggio die ... a una stagione - quella degli anni Settanta - carica di odio e di. La Questura, impegnata sul ...Aversa (Caserta) - Un altro sabato di sangue ad Aversa, nella movida normanna, nella sua strada topica: via Seggio. - continua sotto - ...Parcheggiatore abusivo aggredito a Salerno, indaga la Polizia. Sarebbe stato tagliato ad una mano al culmine di una lite ...