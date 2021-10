MotoGP, Marc Marquez protagonista di un bel gesto: donato il trofeo di Aragon alla famiglia di Hugo Millán (Di domenica 10 ottobre 2021) Sul finire di luglio una notizia tragica aveva sconvolto il mondo del Motorsport: la morte di Hugo Millan, talentuoso pilota classe 2006, aveva scosso gli appassionati. Un terribile incidente nella European Talent Cup disputata sul circuito di Aragon aveva posto fine alla vita del giovane centauro. Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, era caduto a 13 giri dal traguardo. Nel tentativo di uscire dalla pista a piedi, il giovane spagnolo fu investito dal polacco Oleg Pawelec che non ha potuto evitare il collega. Un impatto letale. In ricordo di questa tragedia, Marc Marquez senza farsi pubblicità si è reso protagonista di un bel gesto: l’asso nativo di Cervera ha deciso di donare alla ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Sul finire di luglio una notizia tragica aveva sconvolto il mondo del Motorsport: la morte diMillan, talentuoso pilota classe 2006, aveva scosso gli appassionati. Un terribile incidente nella European Talent Cup disputata sul circuito diaveva posto finevita del giovane centauro. Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, era caduto a 13 giri dal traguardo. Nel tentativo di uscire dpista a piedi, il giovane spagnolo fu investito dal polacco Oleg Pawelec che non ha potuto evitare il collega. Un impatto letale. In ricordo di questa tragedia,senza farsi pubblicità si è resodi un bel: l’asso nativo di Cervera ha deciso di donare...

