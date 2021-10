Morto di Covid il 'padre' della bomba nucleare del Pakistan (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Pakistan piange la sua "icona nazionale" come lo ha definito il primo ministro Imran Khan. L'uomo considerato il "padre della bomba nucleare del Pakistan", Abdul Qadeer Khan, è Morto all'età di 85 ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilpiange la sua "icona nazionale" come lo ha definito il primo ministro Imran Khan. L'uomo considerato il "del", Abdul Qadeer Khan, èall'età di 85 ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, morto il No Vax di Ferrara che aveva seguito le cure domiciliari di un medico legato a Ippocrate: si indaga… - borghi_claudio : @AndreaBeltrameJ @ScaltritiLab Vedo che lavorare come infettivologo nei reparti covid non risolve il problema dell'… - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. - mrcllznn : RT @mrcllznn: @RoccoTodero @MichelaRoi Io unico a non ammalarmi di covid a casa dei miei genitori morti di Covid: ho vissuto giorno e notte… - Melaion : Nel 2020, fosse morto di covid un solo personaggio televisivo, tra i tanti contagiati, che so, un conduttore di tal… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Covid oggi Calabria, 170 contagi e zero morti: bollettino 12 ottobre I dati di oggi dalla Regione Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Nessun morto, invece, nelle ultime 24 ore. 2.983 i tamponi effettuati, +193 i guariti. 1.425 il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra - 23 attualmente positivi,...

Covid oggi Fvg, 61 contagi e un morto: bollettino 12 ottobre I dati della Regione Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%, e 7.190 test rapidi antigenici, dai ...

Addio a Mr Anthony: morto di Covid la “calcolatrice umana” di Italia’s Got Talent Fanpage.it Covid oggi Calabria, 170 contagi e zero morti: bollettino 12 ottobre Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Nessun morto, invece, nelle ultime 24 ore. 2.983 ...

Covid oggi Fvg, 61 contagi e un morto: bollettino 12 ottobre Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rile ...

I dati di oggi dalla Regione Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Nessun, invece, nelle ultime 24 ore. 2.983 i tamponi effettuati, +193 i guariti. 1.425 il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra - 23 attualmente positivi,...I dati della Regione Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i datidel bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%, e 7.190 test rapidi antigenici, dai ...Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Nessun morto, invece, nelle ultime 24 ore. 2.983 ...Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rile ...