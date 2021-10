Morti sul lavoro, Mattarella: "Ferita sociale lacerante" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni. “Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita - scrive il capo dello Stato - o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa. Una Ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti”. “La Costituzione nell’articolo 4 ?riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del, Zoello Forni. “Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sulche, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita - scrive il capo dello Stato - o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa. Unache non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventaogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti”. “La Costituzione nell’articolo 4 ?riconosce a tutti i cittadini il diritto ale promuove le condizioni che rendano effettivo questo ...

