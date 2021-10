Monopoli-Campobasso, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Monopoli-Campobasso, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’8° giornata di campionato nel girone C di Serie C. Terzo in classifica nel girone C alle spalle di Virtus Francavilla e Bari, il Monopoli di Alberto Colombo, reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo dei galletti, ospita, al Veneziani, il Campobasso di Mirko Cudini che, invece, giunge in Puglia dopo l’importante vittoria interna di domenica scorsa (2-0) contro la Paganese di Mister Grassadonia. I biancoverdi puntano a risollevarsi dopo la disfatta di sette giorni fa, i rossoblù, invece, cercano continuità dopo l’importante successo della settimana scorsa che ha fatto seguito alle due precedenti sconfitte consecutive contro Palermo (3-1) e Fidelis Andria (1-3). Il pre gara di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’8° giornata di campionato nel girone C diC. Terzo in classifica nel girone C alle spalle di Virtus Francavilla e Bari, ildi Alberto Colombo, reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo dei galletti, ospita, al Veneziani, ildi Mirko Cudini che, invece, giunge in Puglia dopo l’importante vittoria interna di domenica scorsa (2-0) contro la Paganese di Mister Grassadonia. I biancoverdi puntano a risollevarsi dopo la disfatta di sette giorni fa, i rossoblù, invece, cercano continuità dopo l’importante successo della settimana scorsa che ha fatto seguito alle due precedenti sconfitte consecutive contro Palermo (3-1) e Fidelis Andria (1-3). Il pre gara di ...

Advertising

zazoomblog : Monopoli-Campobasso oggi in tv: data orario e diretta streaming Serie C 2021-2022 - #Monopoli-Campobasso #orario… - zazoomblog : Monopoli-Campobasso: streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Serie C - #Monopoli-Campobasso: #streaming - CalcioCLE : @ArtMorelli Campobasso ?? vs Monopoli ?? Serie C tomorrow #Campobasso #SerieC. Tune in. ???????? - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Campobasso ha preso fiducia. Serviranno attenzione e motivazione” - BlunoteWeb : Monopoli: Colombo, ‘Campobasso squadra insidiosa e di qualità’ (Video) -