Monopoli-Campobasso (10 ottobre, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, diretta TV (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in trasferta nel derby contro il Bari, il Monopoli conta sul fattore casalingo per riscattarsi: i biancoverdi nel loro stadio hanno vinto tre volte su quattro, con un pareggio, e sono dunque imbattuti. Per contro, il Campobasso di Mirko Cudini ha fatto fatto 5 degli 8 punti in classifica lontano dal Selvapiana, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in trasferta nel derby contro il Bari, ilconta sul fattore casalingo per riscattarsi: i biancoverdi nel loro stadio hanno vinto tre volte su quattro, con un pareggio, e sono dunque imbattuti. Per contro, ildi Mirko Cudini ha fatto fatto 5 degli 8 punti in classifica lontano dal Selvapiana, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

DiMarzio : #SerieC Girone C | #Monopoli - #Campobasso, le formazioni ufficiali Dal nostro network, - sscampobasso : L'undici titolare ?? Starting XI MONOPOLI vs CAMPOBASSO #MONCAM A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Vanzan,… - sportsdataorg : Over/Under: SS Monopoli vs. Citta di Campobasso | #Italy: Serie C | KickOff: 2021-10-10 / 15:30:00 (UTC) |… - PEFIORENTINA : Serie C (cont) 16.30 Bari 1st v Turris 2nd Catania 15th v Juve Stabia 8th Latina 16th v Picerno 14th Monopol… - zazoomblog : Monopoli-Campobasso oggi in tv: data orario e diretta streaming Serie C 2021-2022 - #Monopoli-Campobasso #orario… -