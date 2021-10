“Monochromatic” | i Milano 84 parlano del loro album d’esordio

(Di domenica 10 ottobre 2021) “L’italo disco, il synth pop e un po’ tutto l’immaginario degli anni 80 oggi vive una nuova esposizione commerciale con artisti tipo Purple Disco Machine o The Weeknd” Dopo la pubblicazione in vinile, esce finalmente con distribuzione digitale Believe per Lost Generation Records,, il primodei84. Da venerdì 1 ottobre 2021 troverete su tutti gli store digitali un nuovo disco che nasce dal desiderio e dalla curiosità di manipolare il sound degli anni 80 con consapevolezza e leggerezza, la scelta audace di un duo che oscilla tra italodisco e synthpop con eleganza e groove.vanta collaborazioni del calibro di Vincenzo Salvia (Stranger Things) e Fabio Liberatori (Dalla, Stadio), alternando le mille sfaccettature dei vocalist ai remix che miscelano il tutto con un tocco ...

Il disco è acquistabile al seguente link: https://bordelloaparigi.com/shop/vinyl/- 84 -- ep/: #1 Fanatic (feat. Vanessa Elly) #2 Suspiria on TV (feat. Eleonora ...